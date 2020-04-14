В Великобритании число смертей от коронавируса превысило 12 тысяч
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В Великобритании за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 778, превысив 12 тысяч, пишет минздрав королевства.
Также сообщается о почти 94 тысячах подтвержденных случаев заражения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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