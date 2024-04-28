Булыкин назвал условие, при котором Слишкович останется главным тренером «Спартака»

Бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что результаты «Спартака» на финише сезона определят судьбу исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича, который имеет шанс сохранить за собой пост на постоянной основе.

«Если у Слишковича будет хороший результат, хорошая химия с командой, то почему бы и нет? Но это должны решать люди, которые находятся внутри. И желательно кто разбирается в футболе. Спортивный директор должен все показать на совете директоров, а те уже примут решение по поводу кандидатуру тренера – оставлять работать дальше или нет», — отметил Булыкин.

Слишкович, работавший в штабе Гильермо Абаскаля, был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки испанца. Под руководством серба красно-белые провели три встречи, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) в Кубке страны, разгромив «Ростов» (5:1) и разойдясь миром в дерби с ЦСКА (0:0) в РПЛ. В данный момент красно-белые занимают шестое место в чемпионате страны, набрав 39 очков после 25-ти туров.

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