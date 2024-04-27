Женская сборная России стала лучшей на ЧЕ по боксу

Женская сборная России победила в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу, завоевав семь золотых медалей.

Золото в составе сборной России завоевали Юлия Чумгалакова, Дарима Сандакова и Елена Гапешин.

Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова, Кристина Ткачева, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева и Анастасия Кооль принесли в копилку сборной семь серебряных медалей.

На чемпионате Европы по боксу в Белграде россияне выступают под национальным флагом, а в их честь играет гимн. Во время награждения Юлии Чумгалаковой организаторы случайно выключили гимн России.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, почему прервался гимн России на чемпионате Европы по боксу.