Еще два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были уничтожены около 23:15 мск.

Вечером 27 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией двух районов региона. Он уточнил, что три дрона были уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским.

В этот же день украинский дрон-камикадзе пытался атаковать машину со священниками, направлявшимися в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР).

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.