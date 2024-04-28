Стало известно, за счет чего «Локомотив» может переиграть «Спартак»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Локомотиву» в дерби против «Спартака» может помочь высокая командная скорость.

По его мнению, если подопечные Михаила Галактионова смогут вдобавок избавиться от ошибок в обороне, то точно смогут рассчитывать на позитивный итог игры.

«Наверное, «Локомотив» будет более продуктивен в атаке, если пересмотрит свою игровую концепцию в обороне. У них в последних играх хорошо проявляются первые минут 20, когда они атакуют, делают это достаточно уверенно, много хороших комбинаций, а главное — скорости. Мне кажется, «Локомотив» быстрее всех атакует в лиге. В команде есть индивидуально сильные игроки, способные и пробить, и идти в обводку. Нужно прибавить в стабильности в обороне, тогда команда сможет рассчитывать на большее», — заявил Гладилин.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

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