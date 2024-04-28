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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

«Зеркало недели»: в пригороде Днепропетровска раздался взрыв

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Andrew J.Kurbiko/Wikimedia

Взрыв произошел в пригороде Днепропетровска на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

27 апреля в 23.46 мск в Днепропетровской области был запущен сигнал воздушной тревоги.

В субботу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию психиатрической больницы в Харькове, где расквартировались украинские военнослужащие.

До этого глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и ценных сотрудников. Перемещать все будут на запад Украины.

Армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога звучит регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории Украины. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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