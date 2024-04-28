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При атаке Израиля на Ливан пострадали более 10 мирных граждан

В результате удара ВВС Израиля по югу Ливана ранения получили 14 ливанцев

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Amir Cohen/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали несколько населенных пунктов на юге Ливана, в результате чего пострадали мирные граждане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телестанцию Al Manar.

По данным ливанского СМИ, в результате израильской атаки в поселке Сарбин оказался разрушен трехэтажный дом. 14 человек получили ранения. Восемь из них были госпитализированы.

За минувшие 24 часа в ходе атак ВВС Израиля в южных городах Ливана были разрушены пять зданий, 35 получили повреждения.

В сводке военно-информационной службы вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» отмечается, что ее военные выпустили 20 ракет класса «земля — земля» и беспилотники по «вражеским целям» в поселениях Маале-Голани, Менаре, Эль-Маликии и на оккупированных высотах Кфар-Шуба.

В ответ израильские самолеты ударили по форпостам «Хезболлы» в Бейт-Лифе, Блиде и Эль-Коузахе. По данным сводки, шиитские отряды потеряли трех бойцов.

До этого стало известно, что Египет направил Израилю инициативу ХАМАС о временном прекращении боевых действий в секторе Газа — на один год — в обмен на полное прекращение атак со стороны радикальных группировок на еврейское государство.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.

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