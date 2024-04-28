В Нижнем Новгороде задержали лидера группы «Коррозия металла»

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого («Паук») и и других ее участников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музыкального коллектива Марию Рунову.

По ее словам, артистов задержали в ночном клубе «Ненависть». В настоящее время Троицкого и остальных музыкантов допрашивают правоохранители. Допрос проходит в гримерке. При этом правоохранители запретили членам группы пользоваться мобильной связью, рассказала Рунова.

Коллектив выступал в ночном клубе в рамках гастрольного тура по городам России.

В январе «Паук» был задержан в московском кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

По словам музыканта, у него и его товарищей был «перформанс с 10 бутылками водки» в «Октябре», где проходила премьера кинофильма «Брат-3». Во время «перформанса» сотрудники охраны вывели Троицкого и других участников распития алкоголя со сцены в гримерку, а затем вызвали полицию.

До этого сообщалось, что первый лидер и вокалист рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич украл с выставки жилетку Андрея Князева из группы «Король и Шут».

Ранее в Санкт-Петербурге во время концерта задержали певца и блогера Пророка Санбоя.