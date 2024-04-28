Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде задержали лидера группы «Коррозия металла»

В ночном клубе Нижнего Новгорода задержали лидера «Коррозии металла» Троицкого

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого («Паук») и и других ее участников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на директора музыкального коллектива Марию Рунову.

По ее словам, артистов задержали в ночном клубе «Ненависть». В настоящее время Троицкого и остальных музыкантов допрашивают правоохранители. Допрос проходит в гримерке. При этом правоохранители запретили членам группы пользоваться мобильной связью, рассказала Рунова.

Коллектив выступал в ночном клубе в рамках гастрольного тура по городам России.

В январе «Паук» был задержан в московском кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

По словам музыканта, у него и его товарищей был «перформанс с 10 бутылками водки» в «Октябре», где проходила премьера кинофильма «Брат-3». Во время «перформанса» сотрудники охраны вывели Троицкого и других участников распития алкоголя со сцены в гримерку, а затем вызвали полицию.

До этого сообщалось, что первый лидер и вокалист рок-группы «Коррозия металла» Александр Лазоревич украл с выставки жилетку Андрея Князева из группы «Король и Шут».

Ранее в Санкт-Петербурге во время концерта задержали певца и блогера Пророка Санбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами