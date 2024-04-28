Патриарх Кирилл счел «карательной мерой» Украины арест митрополита Арсения

Арест наместника Святогорской лавры митрополита Арсения является очередной карательной мерой властей против публичных спикеров Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выдержки из которого приводятся на сайте Русской православной церкви.

«Все более усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений», — уточнил предстоятель РПЦ.

По его словам, многодневный арест митрополита Арсения совершен по искусственным, надуманным основаниям, он направлен против публичных спикеров УПЦ и ее информационных ресурсов.

До этого суд на Украине арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Святогорская лавра расположена на территории Донецкой народной республики, которая находится под контролем украинских властей.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.