Предстоящий матч «Спартака» и «Локомотива» назвали принципиальным

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что второе подряд дерби для красно-белых выйдет не менее принципиальным, чем первое.

25 апреля спартаковцы сыграли в гостях у ЦСКА, а сегодня на домашнем поле примут «Локомотив».

«Будет очень много болельщиков, такие принципиальные матчи позволяют на них смотреть вне зависимости от местоположения команд в турнирной таблице, она не играет роли в такой ситуации. Матчи «Спартака» и «Локомотива» всегда принципиальны — здесь каждый борется за свой имидж, за престиж команды, настрой будет максимальный», — заявил Гладилин.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин похвалил «Локомотив» за избавление от зависимости от Дзюбы.