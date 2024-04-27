Три украинских дрона самолетного типа уничтожили под Брянском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили три украинских дрона в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, удалось ликвидировать беспилотники самолетного типа, которые были нацелены на объекты на российской территории.

Вечером, 27 апреля, ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, украинские части нанесли удар по селу Новые Юрковичи Климовского района.

24 апреля стало известно, что в России командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Булацик заочно приговорен к большому сроку лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

Ранее стало известно, что российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).