Торнадо обрушился на китайский Гуанчжоу

В Китае мощный торнадо обрушился на город Гуанчжоу южной провинции Гуандун. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Стихийное бедствие затронуло район Байюнь и четыре деревни. Порывы ветра достигали 20,6 м/с.

После завершения поисково-спасательных работ выяснилось, что жертвами стихии стали пять человек. Не менее 33 человек обратились за медицинской помощью. Повреждения получили 140 промышленных зданий, при этом случаев обрушения жилых домов не было зафиксировано.

27 апреля мощные торнадо обрушились на американские штаты Небраска, Айова и Техас. Минимум три человека пострадали.

В прошлом году в США четырехмесячный ребенок пережил попадание в торнадо. Мать пострадавшего рассказала, что в момент происшествия ее сын находился в люльке, которая «улетела в небо», когда смерч сорвал крышу с их трейлера. Стены дома не выдержали сильного потока воздуха и обрушились, после чего родители отправились на поиски пропавшего мальчика. Они искали его в течение 10 минут и нашли лежащим на поваленном дереве под проливным дождем.

Ранее в Австралии людей напугало облако, похожее не дементора.