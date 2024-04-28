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Стало известно, сколько зарабатывают работники скорой помощи в России

HeadHunter: врачи скорой помощи в России получают в среднем от 120 тысяч рублей

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FotograFFF/Shutterstock

Врачи скорой помощи в России в 2023 году зарабатывали в среднем 121 600 рублей против 110 000 рублей в 2022 году. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru ко Дню работника скорой помощи в России.

Водителям предлагали в среднем 91 800 рублей (в 2022 году – 105 000 рублей), медсестрам – 85 000 рублей (в 2022 году – 55 000 рублей).

Вакансии для работников скорой помощи встречаются довольно редко – так, за весь 2023 год в России, по данным hh.ru, было открыто не более 550 таких предложений о работе. Впрочем, это в три раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего в скорую помощь требуются водители (38% вакансий).
24% вакансий приходится на врачей, 17% — на медсестер.

Среди требований к таким специалистам встречаются не только медицинское образование и навыки работы с оборудованием автомобиля скорой помощи, но и стрессоустойчивость, доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, внимание к деталям, грамотная речь и даже опрятность.

В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» сохраняется кадровый голод: в среднем на одну вакансию приходится 2,4 резюме. Если говорить конкретно о врачах, нехватка людей чувствуется еще сильнее – на одну вакансию приходится 1,3 резюме. С медсестрами ситуация чуть спокойнее – 2,7 резюме на вакансию. Нормой для рынка труда считается соотношение от 4 до 8 резюме на вакансию.

28 апреля в России отмечают День работников скорой помощи.

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