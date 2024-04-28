Четыре украинских БПЛА уничтожены над одним из районов Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники пресекли еще одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении трех украинских беспилотников над Выгоничским районом и одного — над Трубчевским.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.