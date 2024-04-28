Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четыре украинских БПЛА уничтожены над одним из районов Брянской области

Богомаз: cилы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Севским районом Брянской области

close
100%
Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Севского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники пресекли еще одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал об уничтожении трех украинских беспилотников над Выгоничским районом и одного — над Трубчевским.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. В августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами