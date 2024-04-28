В Федерации бокса России прокомментировали инцидент с гимном РФ на чемпионате Европы

Инцидент с гимном Российской Федерации на церемонии награждения во время чемпионата Европы по боксу был вызван техническим сбоем. Об этом заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, сообщает ТАСС.

«Было неприятно, но никакого злого умысла не было», — сказала она.

По словам Кириенко, российская команда понимает, что это был технический сбой.

«Были некоторые организационные неполадки, наш гимн был первый. Главное, что мы слова гимна знаем и а капелла спели», — добавила Кириенко.

До этого Федерация бокса Сербии извинилась перед российской командой за технические проблемы.

Женская сборная России победила в медальном зачете на чемпионате Европы по боксу, завоевав семь золотых медалей.

На чемпионате Европы по боксу, который проходит в Белграде, россияне выступают под национальным флагом, а в их честь играет гимн.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее российская боксерша рассказала об инциденте с гимном на ЧЕ.