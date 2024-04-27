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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

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Shutterstock/Wirestock Creators

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«РСЧС: Опасность атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей соблюдать спокойствие.

Незадолго до этого в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 27 апреля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона в Брянской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что рядом с проходной промышленного предприятия в городе Шебекино упал и сдетонировал дрон-камикадзе. В результате пострадали три человека.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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