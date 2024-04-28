Зеленский потребовал от Запада еще больше систем Patriot

Не менее семи систем противовоздушной обороны (ПВО Patriot нужны Украине. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум», — сказал глава государства.

Он отметил, что у партнеров Киева есть эти Patriot.

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что просил Запад дать Киеву Patriot в аренду.

До этого Зеленский потребовал, чтобы Украине передали четверть всех запасов систем Patriot в мире. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, в марте текущего года в беседе с CBS Зеленский заявил, что 5-7 батарей Patriot способны обеспечить защиту украинских предприятий. Но уже 6 апреля президент Украины сказал, что теперь страна нуждается в 25 батареях с 6-8 пусковыми установками в каждой.

Ранее на Украине не исключили, что польские силы ПВО могли бы защищать страну.