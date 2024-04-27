«Локомотив» похвалили за избавление от зависимости от Дзюбы

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Локомотив» сумел за время выступлений весной 2024 года полностью избавиться от зависимости от нападающего Артема Дзюбы.

По его словам, перед дерби со «Спартаком» обе команды способны проявить себя на поле с разных сторон.

«Спартак» может сыграть и в три защитника, и в четыре — Слишкович показал разные варианты перестроения обороны в тех матчах, в которых уже успел отработать, так что проблем с тем, как сыграть, у них не будет. То, что «Локомотив» напропускал в Нижнем Новгороде, — есть явные недоработки в этом моменте. Но в целом они идут по верному пути, команда двигается, играет, строит современный стиль, перестала зависеть от Дзюбы — это очень многое», — заявил Гладилин.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют от обороны.