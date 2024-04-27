Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Локомотив» похвалили за избавление от зависимости от Дзюбы

Тренер Гладилин похвалил» Локомотив» за избавление от зависимости от Дзюбы

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Локомотив» сумел за время выступлений весной 2024 года полностью избавиться от зависимости от нападающего Артема Дзюбы.

По его словам, перед дерби со «Спартаком» обе команды способны проявить себя на поле с разных сторон.

«Спартак» может сыграть и в три защитника, и в четыре — Слишкович показал разные варианты перестроения обороны в тех матчах, в которых уже успел отработать, так что проблем с тем, как сыграть, у них не будет. То, что «Локомотив» напропускал в Нижнем Новгороде, — есть явные недоработки в этом моменте. Но в целом они идут по верному пути, команда двигается, играет, строит современный стиль, перестала зависеть от Дзюбы — это очень многое», — заявил Гладилин.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 39 баллов. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет 11 очков. Следующий матч в рамках чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Локомотивом». Игра состоится 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» и «Локомотив» сыграют от обороны.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами