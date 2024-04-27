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Четыре украинских беспилотника сбиты над двумя районами Брянской области

Богомаз: cилы ПВО уничтожили четыре дрона над двумя районами Брянской области

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника над территорией двух районов Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Три БПЛА уничтожены над Выгоничским районом и один — над Трубчевским», — написал он.

По словам чиновника, пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 27 апреля в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки дронов.

В этот же день украинский дрон-камикадзе пытался атаковать машину со священниками, направлявшимися в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР).

В ночь на 27 апреля системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников над Краснодарским краем.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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