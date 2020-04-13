Коронавирус обнаружили за сутки у 27 детей в Подмосковье

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За последние 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 27 детей из 495 инфицированных, сообщили в оперативном Мособлштабе.

По состоянию на 13 апреля, СOVID-19 был подтвержден у 27 несовершеннолетних, у 204 заболевших в возрасте от 18 до 44 лет, еще 181 инфицированный были старше 45, но младше 64 лет и 83 человека — от 65 до 99 лет.

«Всего выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом», — уточнили в штабе.

Всего в Московской области зафиксировано 1855 случаев заражения, выздоровели 75 человек, умерли — 19.

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