Мошенники нашли способ обойти закон о дропперах (посредник в мошеннических схемах, через которого проходят деньги). Теперь они просят россиян, чтобы они сами проводили операции под видом криптотранзакций, пишут «Известия» со ссылкой на исследование по мониторингу дакнета DLBI.

По словам экспертов, такая мошенническая схема не освобождает от уголовной ответственности. Россиянам советуют быть осторожными с предложениями легкого заработка и обходить стороной «серые» вакансии. Кроме того, жителей страны призвали не передавать свои карты третьим лицам за фиксированную плату. Эксперты напомнили, что эта схема незаконна, и сам человек может получить наказание за сдачу своей карты в «аренду» дропперу.

С начала июля 2025 года для дропперов ввели уголовную ответственность. Им грозит штраф от 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет за разовую передачу карты или доступ к электронным кошелькам и снятие украденных денег. Организаторам подобных схем грозит до шести лет тюрьмы и один миллион штрафа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сообщил, что ежемесячно более 500 млрд рублей проходит через дропов, всего более 2 млн человек задействованы в дропперстве в России.

Депутат отметил, что дропы — это обычные люди, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать больше денег. В частности, распространена схема с самолетными турами, когда люди прилетают в РФ, открывают счета в банках, передают карты третьим лицам и улетают на родину.

Ранее в Госдуме заявили, что число дропперов не сокращается, несмотря на борьбу с ними.