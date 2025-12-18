На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе сочли «смертельным ударом» провал изъятия замороженных активов России

Штрак-Циммерманн: провал изъятия активов РФ будет смертельным ударом в идеалы ЕС
Michael Ukas/Global Look Press

Председатель подкомитета Европарламента по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что неудача в изъятии замороженных активов России станет «смертельным ударом» для европейского идеала, согласно которому нужно «сплоченно обеспечивать мир и свободу». Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По ее словам, переговоры об использовании замороженных активов «висят на волоске». Каждое правительство должно понимать, что поставлено на карту, считает парламентарий. Речь идет о том, станет ли Европа более независимой и будет ли восприниматься серьезно на международной арене, уточнила евродепутат.

«Если встреча глав правительств не даст зеленый свет выделению средств Украине для обеспечения ее экономической и военной стабильности на следующие два года, это станет смертельным ударом для европейского идеала, согласно которому европейцы должны смело и сплоченно обеспечивать мир и свободу», — заявила Штрак-Циммерманн.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.

