Трампу передали ящик красной икры из России

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли региона в Telegram-канале.

«Красную икру, произведенную в Николаевском районе <...>, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом [Владимиром Путиным]. Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», — говорится в сообщении.

2 декабря «Известия» писали, что Уиткоффа угостили блюдами классической русской кухни в одном из московских ресторанов.

По словам представителя ресторана, в обеде Уиткоффа была красная, белужья и щучья икра, салат «Столичный» по рецепту 1961 года, перепелка, фаршированная гречкой, оленина по фирменному рецепту и разные закуски.

