Коммуникации шахтоуправления «Покровское», которые находятся к западу от Красноармейска, стали ловушкой для десятков бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, противник использовал шахты в качестве укреплений. Украинские бойцы укрывались там, надеясь на глубину и особенности конструкции, но стали заложниками, так как не смогли оперативно покинуть территорию.

«Им оставалось только смириться со своей участью. В этих коммуникациях остались десятки солдат противника», — сказал Кимаковский, дав понять, что эти бойцы не выжили.

Он добавил, что на территории шахтоуправления были уничтожены наиболее боеспособные силы ВСУ.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска.

По словам российского бойца из группировки войск «Центр» с позывным «Электрод», в Красноармейске было очень много военнослужащих ВСУ. Войска РФ окружали их медленно, открывали огонь и заставляли отступать. «Электрод» добавил, что при штурме города украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска. Все они были уничтожены, отметил он.

Ранее беженец рассказал, как ВСУ прятали РСЗО у шахты в Красноармейске.