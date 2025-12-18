Порядка 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из одной бригады сдались в плен российским военнослужащим на красноармейском направлении. Об этом рассказал украинский военнослужащий в плену Юрий Сорока в беседе с Минобороны РФ.

Мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Сорока был направлен в 38-ю бригаду, в составе которой он находился под постоянными обстрелами и хотел сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

«Мы, пока мы были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен с этой же бригады», — сказал он.

По словам военного, до сдачи в плен бойцы бригады скрывались в подвале без еды и питьевой воды. Сорока отметил, что они были вынуждены пить воду из труб. Украинский солдат подчеркнул, что руководство его страны принимает решения, опираясь не на нужды народа, а на приказы извне.

До этого другой пленный боец ВСУ Сергей Ионов сообщил, что командование украинских войск не снабжает провизией солдат, находящихся в окруженном Вооруженными силами РФ городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сдаются в плен через QR-код на фальшивых деньгах.