На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный сообщил о сдаче в плен целого взвода ВСУ

Минобороны: около 30 украинских бойцов 38-й бригады ВСУ сдались в плен
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Порядка 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из одной бригады сдались в плен российским военнослужащим на красноармейском направлении. Об этом рассказал украинский военнослужащий в плену Юрий Сорока в беседе с Минобороны РФ.

Мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Сорока был направлен в 38-ю бригаду, в составе которой он находился под постоянными обстрелами и хотел сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

«Мы, пока мы были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен с этой же бригады», — сказал он.

По словам военного, до сдачи в плен бойцы бригады скрывались в подвале без еды и питьевой воды. Сорока отметил, что они были вынуждены пить воду из труб. Украинский солдат подчеркнул, что руководство его страны принимает решения, опираясь не на нужды народа, а на приказы извне.

До этого другой пленный боец ВСУ Сергей Ионов сообщил, что командование украинских войск не снабжает провизией солдат, находящихся в окруженном Вооруженными силами РФ городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сдаются в плен через QR-код на фальшивых деньгах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами