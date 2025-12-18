На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти два рыбака ушли проверять жерлицы и пропали

Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Ленобласти сотрудники МЧС ищут пропавших рыбаков. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел на озере Самро. По данным МЧС, двое мужчин ушли проверять жерлицы и не вернулись назад. Когда о пропаже стало известно, на место прибыли полицейские и инспекторы по маломерным судам.

«Для продолжения поисково-спасательной операции запланировано проведение водолазных работ силами Поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга», – сообщается в публикации.

В ведомстве напомнили, что перед выходом на лед всегда необходимо проверять его толщину, а также избегать мест с быстрым течением.

До этого в Уфе специалисты спасли рыбака. Мужчина вышел на лед, но в какой-то момент провалился под воду. Он смог добраться до льдины и обратиться к спасателям. В результате его доставили на берег, каких-либо серьезных травм он не получил.

Ранее туристов смыло волной на испанском курорте.

