В Европе не увидели альтернатив изъятию активов России

Reuters: изъятие активов РФ — единственный вариант, поддержанный большинством ЕС
Global Look Press

Изъятие замороженных активов России является «единственно возможным вариантом» для финансирования Украины и поддерживается большинством стран Евросоюза. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

«Если мы не найдем ответа на этот вопрос, мы не дадим Украине возможности защитить себя. <…> Это будет иметь серьезные последствия... для безопасности остальной Европы», — заявил высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

По его словам, провал переговоров «будет иметь серьезные последствия для доверия к Европе» и действительно покажет ее слабость, как об этом заявляет президент США Дональд Трамп.

По мнению собеседников агентства, «использование российских активов на практике является единственно возможным вариантом и пользуется предпочтением большинства стран, поскольку гарантирует Украине крупную сумму без увеличения государственного долга или каких-либо немедленных бюджетных мер».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».

