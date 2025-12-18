Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного

Прокуратура возбудила уголовное дело после побега заключенного из ИК в Приамурье

В отношении сотрудников исправительной колонии №7 (ИК) в Амурской области возбудили уголовное дело по статье халатность после побега осужденного. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации следствия, в ноябре сотрудники ИК вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории. После этого они оставили их без присмотра и не проверяли ежечасно. Уточняется, что воспользовавшись ситуацией, один из осужденных сбежал, однако его быстро задержали и вернули в колонию.

В прокуратуре добавили, что в отношении беглеца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).

До этого в Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе региона. Иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России.

Ранее сбежавших из колонии террористов призвали возместить ущерб от их поимки.