На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудников УФСИН Приамурья будут судить за побег заключенного

Прокуратура возбудила уголовное дело после побега заключенного из ИК в Приамурье
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

В отношении сотрудников исправительной колонии №7 (ИК) в Амурской области возбудили уголовное дело по статье халатность после побега осужденного. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации следствия, в ноябре сотрудники ИК вывели осужденных, имеющих право передвижения без конвоя и сопровождения, за пределы колонии для уборки прилегающей территории. После этого они оставили их без присмотра и не проверяли ежечасно. Уточняется, что воспользовавшись ситуацией, один из осужденных сбежал, однако его быстро задержали и вернули в колонию.

В прокуратуре добавили, что в отношении беглеца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении).

До этого в Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе региона. Иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России.

Ранее сбежавших из колонии террористов призвали возместить ущерб от их поимки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами