В российском регионе все частные клиники отказались от абортов

В Республике Алтай все частные клиники отказались от проведения абортов
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Частная клиника «Евромедцентр» в Республике Алтай стала последним учреждением, которое добровольно отказалось от проведения абортов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Турчак.

«Благодарю за это ответственное решение. Рассчитываю, что сработали не предупреждения, а, прежде всего, здравый смысл и искренняя забота о будущем», — написал он.

По словам Турчака, в перинатальном центре региона перезапустили систему медико-социальной, психологической и правовой помощи. Кроме того, отметил он, в республике создана Школа молодой мамы и организованы консультации для беременных женщин. Также проводится и обучение для специалистов и психологов женских консультаций.

Турчак добавил, что из 328 жительниц, обратившихся в 2025 году в госучреждения региона за направлением на аборт, 30% в итоге отказались от прерывания беременности.

«Это без малого сто детей, сто спасенных жизней. Наши будущие жители. И это только начало. Число сохраненных беременностей растет, а значит, мы на правильном пути», — сказал.

17 декабря сообщалось, что число российских частных клиник, прекративших проведение абортов, достигло 800.

Ранее в Саратове священников закрепили за женскими консультациями.

