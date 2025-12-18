ФСБ задержала челябинца за госизмену

ФСБ: жителя Челябинской области задержали по делу о госизмене и шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области 46-летнего местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Он собирал информацию по заданию иностранных спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По информации следствия, фигурант, работая на железной дороге, связался с представителем запрещенного в РФ украинского военизированного объединения. По заданию куратора он собирал разведданные — проводил рекогносцировку (первичную разведку — прим. ред.) объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении составов с военной техникой по территории Челябинской области.

Мужчину арестовали, в отношении него возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

Накануне гражданин РФ и Украины Егор Чистяков был осужден на девять лет за шпионаж в пользу Киева. Фигурант по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал разведданные о военных объектах Московского региона и военнослужащих Минобороны России.

Ранее россиянин признался в передаче координат ПВО Украине.