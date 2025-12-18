Стало известно, где пройдет прямая линия с Путиным

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, совмещенная с прямой линией, состоится в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая в рамках которой будет транслироваться большая пресс-конференция российского лидера и прямая линия, выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Уточняется, что в этом году, как и в 2024-м, GigaChat расшифровывает обращения на прямую линию. 10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее стало известно, с чем не пустят на прямую линию с Путиным.