Киркоров о Цыгановой: «К своему нулю творческому прибавляет единицу в виде Долиной»

Певец Киркоров: Цыганова критикует Долину, чтобы о ней вспомнили
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в беседе с kp.ru раскритиковал коллегу Викторию Цыганову за травлю в адрес Ларисы Долиной.

По мнению Киркорова, Цыганова пришла резкие комментарии в адрес Долиной и других звезд, чтобы о ней вспомнили. Артист считает, что Цыганова и ее муж испытывают проблемы с популярностью.

«То есть к своему нулю творческому Цыганова прибавляет единицу в виде Ларисы Долиной или Киркорова (он ей тоже покоя не дает), и она в этот момент становится десяткой, о ней вспомнили», — заявил артист.

В декабре Виктория Цыганова намекнула, что не намерена смотреть фильм от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» с участием Ларисы Долиной. Артистка отметила, что после скандала с номером коллеги ТНТ якобы «пытается отмыться» и заказывает положительные отзывы на картину. Сама артистка усомнилась, что фильм получился хорошим. Более того, она нашла для себя «еще одну вескую причину» проигнорировать проект. Ей оказался Филипп Киркоров. В картине певец шутит про тюремную пищу.

Ранее Цыганова призвала Нагиева вернуться в Дубай после слов о военных фильмах.

