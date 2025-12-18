На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске мошенник лишил пенсионерку квартиры и получил срок

В Новосибирске осудили обманувшего пенсионерку на 3,9 млн рублей мошенника
Новосибирский суд вынес приговор мошеннику, который вынудил пенсионерку продать квартиру. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, вместе с другими людьми, личности которых не установлены, он обманывал пенсионерку. Изначально он вынудил женщину отправить на указанные счета 286,5 тысячи рублей.

Позже, оказывая давление на женщину тем, что ее деньги якобы в опасности, у нее похитили один миллион рублей. Спустя некоторое время под угрозой якобы оказалась квартира, права собственности на которую может лишиться женщина. В результате россиянка продала квартиру и отдала неизвестным почти два миллиона рублей.

«Общий размер ущерба от преступления составил 3 930 012 рублей 28 копеек», – сообщается в публикации.

Фигуранта приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Ранее россиянка заняла почти 13 млн рублей и инвестировала их в мошенников.

