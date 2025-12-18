В Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе

Председатель подкомитета Европарламента по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что «длинная рука» президента России Владимира Путина простирается на Европу, в том числе на руководителей бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы Москвы. Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По ее словам, «вся Европа должна быть встревожена», особенно страны, граничащие с Россией. Политик утверждает, что президент России якобы оказывает давление на все европейские государства разными способами – от Греции до стран Балтии.

«Кроме того, есть серьезные свидетельства того, что длинная рука Путина простирается и до руководства Euroclear. Попытки влияния продолжаются вплоть до офисов европейских институтов», — заявила Штрак-Циммерманн.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.