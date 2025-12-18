На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе

Евродепутат Штрак-Циммерманн: длинная рука Путина простирается до Euroclear
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Председатель подкомитета Европарламента по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн заявила, что «длинная рука» президента России Владимира Путина простирается на Европу, в том числе на руководителей бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы Москвы. Ее слова приводит немецкий телеканал n-tv.

По ее словам, «вся Европа должна быть встревожена», особенно страны, граничащие с Россией. Политик утверждает, что президент России якобы оказывает давление на все европейские государства разными способами – от Греции до стран Балтии.

«Кроме того, есть серьезные свидетельства того, что длинная рука Путина простирается и до руководства Euroclear. Попытки влияния продолжаются вплоть до офисов европейских институтов», — заявила Штрак-Циммерманн.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами