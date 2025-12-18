На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вместо проектов «под ключ» россияне стали выбирать точечные решения

«Авито Услуги» отметили тренд на микроинвестиции в 2025 году
В 2025 году на рынке услуг утвердился тренд на микроинвестиции. К такому выводу пришли аналитики «Авито Услуг» по итогам годового мониторинга спроса по всей стране.

Так, вместо комплексных проектов россияне выбирают точечные решения: ремонт одной комнаты вместо всей квартиры, переквалификацию вместо смены профессии, камерные события вместо масштабных торжеств.

Эксперты «Авито Услуг» отметили, что одним из трендов у россиян стало дробление расходов. Так, россияне перестали массово делать ремонт «под ключ», что позволило распределить расходы во времени. При этом спрос на отдельные ремонтные работы вырос на 16–17%. В свою очередь, арендодатели увеличили инвестиции в объекты на фоне роста долгосрочной аренды (+12%). В досуге тоже доминирует экономия: спрос на мини-свадьбы вырос в 14 раз, прокат оборудования — почти в 10.

Вторым трендом стала массовая переквалификация. Спрос на обучение рабочим специальностям с января по август вырос более чем в 2 раза. Особенно были востребованы курсы на штукатуров (+300%), плотников (+150%) и электриков (+100%). В индустрии красоты также возрос спрос на обучение. Так, интерес возник к мастерам ногтевого сервиса (+200%) и парикмахерам (+100). В сфере кулинарии кондитерские курсы стали востребованнее в 3,5 раза, а интерес к поварскому делу вырос на 96%.

Третьим трендом выделили системную заботу о себе. Отмечается, что число салонов красоты за два года выросло на 16%, частных мастеров — на 28%. По данным «Авито Красоты», в первой половине 2025 года спрос на макияж вырос на 79%, на маникюр — на 56%. Кроме того, спрос на фитнес и йогу вырос на 20% в первом полугодии, на курсы красоты и здоровья — на 17%.

Аналитики «Авито Услуг» назвали трендом и цифровизацию малого бизнеса. Так, в городах до 250 тыс. жителей спрос на IT-специалистов и маркетологов вырос в 2,6–6 раз. Особенно востребованы продвижение в соцсетях (+190%), графический дизайн (+250%) и маркетинг на маркетплейсах (+90%).

Эксперты ожидают, что тренд на точечные инвестиции сохранится в 2026 году. Рынок услуг будет расти за счет микротранзакций, параллельно продолжится рост переквалификации, а малый бизнес в регионах будет активнее осваивать онлайн-каналы.

