Лерчек не приедет на заседание по продлению домашнего ареста из-за недомогания

Блогерша Лерчек попросила суд без ее участия рассмотреть продление домашнего ареста
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) не сможет прийти в суд о рассмотрении жалобы на продление ей домашнего ареста. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Олег Бадма-Халгаев.

Чекалина не приедет в суд из-за недомогания в связи с беременностью. Представители блогерши подготовили ходатайство на рассмотрение апелляционной жалобы в ее отсутствие. Защита знаменитости настаивает на смягчении меры пресечения и просит изменить ее на запрет определенных действий, когда ограничение сводится к запрету покидать место жительства в ночное время.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. 24 ноября суд продлил домашний арест. Артему и Валерии Чекалиным продлили домашний арест на полгода.

В ноябре стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Ранее Лерчек добилась разрешения на посещение врача.

