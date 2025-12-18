На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Бельгия хочет от ЕС неограниченных гарантий по активам России

EUObserver: Бельгия хочет получить неограниченные гарантии от ЕС по активам РФ
true
true
true
close
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Власти Бельгии хотели бы получить неограниченные финансовые гарантии от других государств — участников Европейского союза (ЕС) в случае, если объединению удастся достичь договоренностей об экспроприации замороженных российских активов. Об этом сообщил портал EUObserver.

В публикации говорится, что бельгийская сторона настаивает на подобных гарантиях на случай, если ей придется понести убытки за конфискацию активов. Авторы публикации отметили, что более реалистичным шагом выглядит ограниченный пакет гарантий, который ЕС сможет предоставить по собственному желанию.

Помимо этого, Бельгия хочет, чтобы страны, которые не входят в ЕС, но хранят на своей территории замороженные активы России, распорядились ими аналогичным образом. При достижении договоренностей экспроприацией активов РФ займутся США, Великобритания, Канада, Япония, Норвегия и Швейцария.

По данным портала, парламентарии Бельгии хотят, чтобы все партии пресекли намерения премьера страны Барта Де Вевера блокировать попытки экспроприации российских активов в ходе слушания в комитете по европейским делам парламента, которое состоится утром в четверг, 18 декабря.

До этого газета The Guardian писала, что по данным европейских спецслужб, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами