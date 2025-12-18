СМИ: Бельгия хочет от ЕС неограниченных гарантий по активам России

Власти Бельгии хотели бы получить неограниченные финансовые гарантии от других государств — участников Европейского союза (ЕС) в случае, если объединению удастся достичь договоренностей об экспроприации замороженных российских активов. Об этом сообщил портал EUObserver.

В публикации говорится, что бельгийская сторона настаивает на подобных гарантиях на случай, если ей придется понести убытки за конфискацию активов. Авторы публикации отметили, что более реалистичным шагом выглядит ограниченный пакет гарантий, который ЕС сможет предоставить по собственному желанию.

Помимо этого, Бельгия хочет, чтобы страны, которые не входят в ЕС, но хранят на своей территории замороженные активы России, распорядились ими аналогичным образом. При достижении договоренностей экспроприацией активов РФ займутся США, Великобритания, Канада, Япония, Норвегия и Швейцария.

По данным портала, парламентарии Бельгии хотят, чтобы все партии пресекли намерения премьера страны Барта Де Вевера блокировать попытки экспроприации российских активов в ходе слушания в комитете по европейским делам парламента, которое состоится утром в четверг, 18 декабря.

До этого газета The Guardian писала, что по данным европейских спецслужб, бельгийские политики и высокопоставленные лица подверглись «кампании запугивания» якобы со стороны российской разведки, чтобы предотвратить конфискацию замороженных активов Москвы.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого репарационного кредита за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».