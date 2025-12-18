Сафонов установил вратарский рекорд «ПСЖ» в XXI веке

Сафонов стал первым вратарем «ПСЖ» в XXI веке, отбившим четыре пенальти

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал первым вратарем команды в XXI веке, которому удалось отбить четыре удара в серии послематчевых пенальти. Об это сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Это достижение Сафонов установил в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго».

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря.

