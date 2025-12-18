На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МГПУ решили оставить только педагогическую кафедру

Студентов МПГУ насильно переводят в другие вузы из-за закрытия факультетов
Несколько тысяч студентов Московского городского педагогического университета (МГПУ) насильно переводят в другие вузы, поскольку в образовательном учреждении будут готовить только педагогов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, учащиеся выступают против «неадекватных изменений». Со следующего года в вузе уберут все направления обучения, которые не связаны с педагогикой. При этом доучиться студентам по выбранным ранее направлениям не дадут — их переведут в другие университеты. Таким образом, учащихся направления «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» среды и «Социология» переведут в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

Исключение по переводу сделали только для студентов четвертого курса, которые успеют доучиться по своим направлениям.

Неназванные источники издания сообщили, что учащимся поставили ультиматум: либо перевод, либо отчисление. При этом в случае подачи жалоб представители администрации заявили, что учащиеся «пожалеют».

«Все стараются сделать тихо, нас просят не поднимать шум. Законодательное подкрепление происходящего и многие другие моменты остаются неизвестными», — говорится в публикации.

Представители вуза объяснили, что теперь целью заведения будет концентрация сил на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ. Они добавили, что МГПУ будет развиваться как сильный, специализированный педагогический вуз из-за роста необходимости в учителях.

Ранее в России утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год.

