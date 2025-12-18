Токаев встретился с императором Японии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с императором Японии Нарухито сотрудничество двух стран и вопросы международной сферы. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.
В ходе визита Токаев выразил признательность за оказанное гостеприимство.
«На протяжении многих лет страна вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью», — заявил глава Казахстана.
По словам президента, страны связывают давние дружественные отношения, основанные на уважении и плодотворном сотрудничестве. Император Нарухито отметил, что визит Токаева станет значимым событием в истории отношений с Японией, а также выведет их на новый уровень.
Президент Казахстана прибыл в Японию 17 декабря В международном аэропорту Ханэда города Токио Токаева встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу.
В ходе поездки глава государства проведет переговоры с Нарухито и премьер-министром страны Санаэ Такаичи.
Ранее Казахстан приостановил участие в договоре о вооружениях в Европе.