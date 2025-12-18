На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аршавин рассказал, что помогло Сафонову отбить четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

Аршавин о четырех отбитых пенальти Сафонова: игроки «ПСЖ» били ужасно
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил четыре сейва голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», отметив, что игроки парижан били ужасно, передает «Матч ТВ».

«Игроки «ПСЖ» били ужасно. Если бы они свои удары забили, то не было бы столько отбитых ударов у Сафонова», — сказал Аршавин.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал фото с Сафоновым.

