На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евродепутат назвал ЕС проблемой для достижения мира на Украине

Евродепутат Кеннес: ЕС — часть проблемы, а не решение для мира на Украине
true
true
true
close
Jana Rodenbusch/Reuters

Евросоюз (ЕС) выступает частью проблемы, а не решения для достижения мирного соглашения по Украине, любые предложения отклоняются европейцами без каких-либо альтернатив. Об этом сообщил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

По его словам, ЕС заявляет о желании сидеть за столом переговоров, но при этом отказывает в любой возможности диалога с Россией.

«Любая инициатива или предложение — будь то со стороны России или США — отклоняются, и при этом не предлагается никакой альтернативы. На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения», — сказал евродепутат.

Кеннес считает, что отказ от диалога с Москвой со стороны ЕС направлен исключительно на продолжение войны «со всеми ее последствиями».

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с представителями стран — членов ЕС по мирному плану США назвала условия европейской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Она заявила, что первый вопрос касается границ Украины. ЕС, по словам политика, считает, что «границы нельзя менять силой». Она отметила, что Украина является независимым государством и в отношении ее армии не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну «уязвимой для будущих нападений».

Ранее евродепутат заявил, что ЕС утратил связь с реальностью из-за отказа говорить с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами