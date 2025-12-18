Евродепутат Кеннес: ЕС — часть проблемы, а не решение для мира на Украине

Евросоюз (ЕС) выступает частью проблемы, а не решения для достижения мирного соглашения по Украине, любые предложения отклоняются европейцами без каких-либо альтернатив. Об этом сообщил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

По его словам, ЕС заявляет о желании сидеть за столом переговоров, но при этом отказывает в любой возможности диалога с Россией.

«Любая инициатива или предложение — будь то со стороны России или США — отклоняются, и при этом не предлагается никакой альтернативы. На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения», — сказал евродепутат.

Кеннес считает, что отказ от диалога с Москвой со стороны ЕС направлен исключительно на продолжение войны «со всеми ее последствиями».

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с представителями стран — членов ЕС по мирному плану США назвала условия европейской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Она заявила, что первый вопрос касается границ Украины. ЕС, по словам политика, считает, что «границы нельзя менять силой». Она отметила, что Украина является независимым государством и в отношении ее армии не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну «уязвимой для будущих нападений».

Ранее евродепутат заявил, что ЕС утратил связь с реальностью из-за отказа говорить с Россией.