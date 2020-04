В ЮАР число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

В ЮАР за сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось на 25, достигнув 2028, пишет национальный институт инфекционных заболеваний республики (NICD) в Twitter.

Также сообщается о 25 погибших и 410 выздоровевших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

