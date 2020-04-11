Песков: о пике коронавируса можно будет судить через пару недель
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судить, приблизилась ли Россия к пику коронавируса, можно будет через пару недель, пишет «Интерфакс».
«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание о том, приблизились ли мы к этому пику заболевания или, когда мы к нему приблизимся», — сказал Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что никто не может дать точной оценки, потому что коронавирус ведет себя непредсказуемо.
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