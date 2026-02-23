Размер шрифта
В Белоруссии назвали сумасшествием заявления Британии о войсках на Украине

Вольфович: заявления Лондона об отправке войск на Украину являются сумасшествием
Kin Cheung/AP

Заявления Великобритании о возможной отправке войск на территорию Украины являются сумасшествием. Об этом в интервью телеканалу «Первый информационный» заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Это очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне», — сказал глава Совбеза республики.

Вольфович добавил, что войска на Украине «абсолютно не нужны». По его словам, размещение иностранных военнослужащих принесет «очередные трагедии». При этом руководство Украины сможет в любой момент бросить страну, уехав за границу для спокойной жизни, подчеркнул глава белорусского Совбеза.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал стать первым главой военного ведомства, который направит британские войска на Украину после заключения мирного соглашения. Лондон уже обсуждает создание «коалиции желающих» для размещения международных сил и готовит 200 миллионов фунтов стерлингов на оснащение армии. Какую роль Британия отводит себе в послевоенной Украине и как на это могут отреагировать в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский поделился ожиданиями от появления войск Запада на Украине.
 
