В МЧС сообщили о локализации пожара в Балашихе

evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации ведомства, пожар был локализован на площади 1 150 кв. метров.

По информации Telegram-канала 360.ru, огонь охватил здания около торгового центра в микрорайоне Саввино. По словам очевидцев, горят автомойка и бани. Отмечалось, что огонь разгорелся за считанные минуты. Предполагается, что в здании произошло короткое замыкание.

В конце января в Балашихе произошло возгорание в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. Специалисты МЧС спасли шесть человек.

Позже в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили подробности произошедшего. Как выяснилось, жильцы дома жгли угли в помещении, в всего в доме жили 11 человек, восемь из них — иностранцы.

Ранее в Москве произошел крупный пожар, площадь которого достигла 600 квадратных метров.
 
