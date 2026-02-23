Размер шрифта
Путин рассказал, за что сражается Россия

Путин: Россия сражается за свое будущее, правду и справедливость
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сегодня Россия сражается за правду, свое будущее и справедливость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград военнослужащим министерства обороны и Росгвардии, передает сайт Кремля.

«На передовой этой борьбы — сильные, отважные, самоотверженные люди: солдаты и офицеры Вооруженных сил, бойцы войск национальной гвардии, сотрудники МВД, специальных служб и подразделений», — сказал глава государства.

В ходе церемонии Путин также назвал настоящими патриотами России героев-военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, эти люди твердо стоят за страну.

В ночь на 23 февраля Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что безусловным приоритетом России по-прежнему является развитие ядерной триады. По его словам, страна намерена продолжить укрепление армии и флота с учетом развития международной ситуации, а также на основе боевого опыта, полученного в ходе СВО.

Ранее Путин назвал приоритет России на годы вперед.
 
