Депутаты Госдумы возложили венок к Вечному огню в Парке Победы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Парламентарии минутой молчания почтили память воинов, отдавших жизнь за Родину. Церемония закончилась шествием роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В этот же день президент России Владимир Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память павших воинов.

В видеообращении к гражданам Путин заявил, что сегодняшний праздник превратился в символ народной любви к защитникам, гордости за армию и флот России, за тех, кто посвятил собственную жизнь службе Родине, кто надежно охраняет ее суверенитет и безопасность, верен воинской присяге и добросовестно выполняет профессиональный долг.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.