Буданов подтвердил требования России по Донбассу

Буданов: Россия на переговорах требует отдать ей Донбасс
V_Zelenskiy_official/Telegram

Россия на переговорах по урегулированию конфликта на Украине требует отдать ей Донбасс. Об этом заявил глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, передает газета «Страна.ua».

Он сообщил, что вопрос территорий для России важнее проведения президентских выборов на Украине.

«Мы двигаемся медленно, но двигаемся. Вы увидите только финал», — сказал Буданов журналистам.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и США требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик заявил, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Ранее СМИ узнали, что Россия и Украина обсуждали идею демилитаризованной зоны в Донбассе.
 
