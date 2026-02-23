Залужный прокомментировал возможность участия в выборах на Украине

Залужный: пока нет ничего, что позволило бы мне думать о выборах

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в Chatham House в Лондоне высказался об участии в выборах на Украине. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на данный момент нет ничего, что позволило бы мне думать об этом», — сказал он.

23 февраля глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Лондон пытается навязать украинцам «спасителя» в виде Валерия Залужного. По его словам, Британии очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и власти королевства поняли, что время заменить украинского лидера пришло, иначе они потеряют влияние в управлении конфликтом.

14 февраля Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках. Почему Киев увязал голосование с паузой в боевых действиях, как в Вашингтоне оценивают эту позицию и к чему может привести новый виток спора — в материале «Газеты.Ru».

